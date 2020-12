Ramos convoca a todo o plantel a excepción do lesionado Romay para a visita do Deportivo

É o partido que todos esperaban e desexaban ver esta campaña, e máis ocupando actualmente a segunda e primeira posición da táboa. O Estadio Municipal de Pasarón será escenario este sábado (17.00 horas, TVG2) do primeiro derbi en liga entre Pontevedra Club de Fútbol e Real Club Deportivo en 40 anos.

Os granates queren asaltar o liderado ante o gran favorito, e farano ademais co empuxe de 500 dos seus afeccionados nas bancadas tras a ampliación de aforo autorizada pola Xunta de Galicia.

"A todo o mundo gústalle xogar contra o Deportivo. É un partido importante, pero non definitivo", recoñece o adestrador do Pontevedra, Jesús Ramos.

O técnico é consciente de que se van a enfrontar a "un equipo moi sólido, sobre todo a nivel defensivo", non en balde só encaixaron un tanto no que vai de liga. Claro que os de Pasarón son o conxunto máis goleador, e a iso agárrase o seu técnico, porque "temos xogadores de talento e de renome que lle poden facer gol a calquera".

A ausencia de Romay por lesión, á espera de que durante a fin de semana póidase coñecer o alcance exacto da mesma, será a única baixa nos granates, mentres que o Deportivo desprazarase á cidade do Lérez sen Keko, Derik e Miku, ao non haberser recuperado a tempo, pero si co dianteiro Diego Rolán a pesar de estar entre algodóns.

En canto ao duelo, Ramos espera un choque parecido ao que lles enfrontou en pretempada, no que "calquera erro puntual, individual ou colectivo, pode inclinar a balanza".

O colexiado do encontro será o canario Raúl Martín González Francés.