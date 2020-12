O Deportivo prepara a súa visita a Pasarón con tres futbolistas á marxe do grupo

Segue a conta atrás cara ao derbi do próximo sábado 5 de decembro entre Pontevedra e Real Club Deportivo que poñerá en xogo o liderado do Subgrupo 1-A de a Segunda División B.

A preparación de ambos os dous equipos para o duelo conta con diferenzas, ao xogar o seu último partido en días diferentes. Mentres os granates fixérono o sábado e optaron por descansar o luns e retomar os adestramentos o martes, o cadro coruñés fíxoo o domingo e planificou unha sesión de recuperación no inicio de semana antes do pertinente día de parón, polo que non foi ata este mércores cando se puxeron o mono de traballo pensando na súa visita ao Estadio Municipal de Pasarón.

No cadro herculino son noticia os problemas físicos de varios dos seus futbolistas, e é que ata tres dos xogadores do plantel deportivista continúan á marxe dos seus compañeiros.

O caso que máis preocupa a Fernando Vázquez é o de Keko Gontán, pola importancia que o mediapunta ten no equipo. A súa presenza no derbi está practicamente descartada, despois de que as probas médicas ás que foi sometido a principios de semana revelasen que sofre unha lesión muscular no sóleo da súa perna dereita. Tratamento médico e de fisioterapia e traballo no ximnasio é o que espera ao xogador nos próximos días, aínda que o parte médico emitido pola entidade branquiazul non fala de prazos concretos.

Os outros dous homes que son dúbida para o desprazamento a Pontevedra son o central Derik e o atacante Miku, que seguen con senllos procesos de recuperación.