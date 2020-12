O Cisne non poderá contar coa súa nova fichaxe, Oleksander Nekrushet, ata a segunda volta

Oleksander Nekrushet © Mónica Patxot

O substituto de David Chapela nas filas do Cisne, Oleksandr Nekrushet, xa traballa ás ordes do seu novo adestrador, Jabato. Con todo, o xogador de orixe lusa con raíces ucraínas cedido polo Huesca, non poderá debutar coa camiseta branca ata o inicio da segunda volta, no mes de febreiro, por disputar xa algúns minutos en luga co club propietario dos seus dereitos.

"O equipo fíxome unha recepcion moi boa e estou moi contento. Espero axudar moito, pero só poderei facelo na segunda volta. Aínda que así terei máis tempo para ambientarme co resto de compañeiros e esperemos que na segunda volta poida axudar para manter a división", declarou o novo xogador antes de iniciar o seu primeiro adestramento co equipo.

A pesar da mala marcha do equipo, Nekrushet é optimista sobre as opcións de permanencia do Cisne. "Hai moitas posibilidades, é un equipo novo, podemos gañar partidos e manternos por encima da liña vermella", dixo.

O presidente do conxunto branco, Santi Picallo, explicou que "a baixa de Chapela obrigábanos a facer un movemento e co refacho de lesións a competición facíasenos moi costa arriba, con 8 partidos en 23 días e catro desprazamentos consecutivos", resalta o dirixente que consideraba "imprescindible a chegada dun xogador máis na primeira liña" porque "non chegabamos ao nivel para competir na liga".

Sen o poderoso xogador luso entre os convocados, o Cisne mídese este mércores, a partir das 20 horas, no Municipal a un rival directo nas aspiracións pola permanencia. O Nava chega a Pontevedra inmerso nunha serie de catro derrotas consecutivas no décimo quinto posto e só un punto por encima do cadro pontevedrés.