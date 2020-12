Churre avisa ao Deportivo: "Imos competir con eles ata o final de tempada"

É quizais o partido máis esperado da tempada regular, pero disputarase finalmente con restricións de público debido á situación sanitaria. Por iso, un dos capitáns do Pontevedra como Víctor Vázquez 'Churre' defende que tentarán vencer o Deportivo en Pasarón "por eles", os afeccionados, "para que sentan orgullosos de nós".

O central marinense cre que "se gañas na casa sumar fóra sempre é positivo", polo que "teremos que facer bo o punto sumado en Santiago contra un rival que está aí arriba como nós".

A pesar de que moitos colocaron aos granates nun papel de favorito esta campaña á altura do cadro coruñés, Churre escapa desa etiqueta: "O cartel de favorito non o queremos e non o temos. Se hai algún favorito por orzamento e demais é o Deportivo. Nós pensamos en ir xogando cada domingo, en gañar e que non se escape nada máis de Pasarón", sinala o defensor.

Será en todo caso unha dura proba para os granates, que do mesmo xeito que o seu rival non coñecen a derrota esta campaña e que pensan con abrir oco co pelotón perseguidor.

Por ese motivo, e ante a soleira do rival, Churre resume o sentir do plantel pontevedrés: "Imos tentar por todos os medios dar un golpe enriba da mesa e dicir que aquí estamos nós e que imos competir con eles ata o final de tempada, que é o obxectivo".

Para iso o Pontevedra deberá buscar a maneira de facer dano a un Deportivo que se está caracterizando por unha gran solidez defensiva. "Temos que buscar a forma de que se vaian cun par de goles encima, porque está a ser un equipo rochoso, difícil de crearlle ocasións", afirma o marinense, que en todo caso non se asusta do potencial branquiazul defendendo que "nós coxos tampouco somos. Se estamos como temos estar e competimos como sabemos podemos competirlle a calquera".

Con estes ingredientes a batalla polo liderado do grupo está servida.