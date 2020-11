O duelo de pechacancelas entre Cisne e Sinfín sáldase con empate (24-24)

Duelo de pechacancelas o disputado este sábado na cancha cántabra da Albericia. Balonmán Cantabria Sinfín e Dicsa Modular Cisne víronse as caras nun partido ao que ambos os conxuntos chegaron xustos: os brancos lastrados polas lesións e cun persoal curto, e os cántabros porque levaban semanas sen adestrar con normalidade debido aos casos de coronavirus que se rexistraron no persoal.

A igualdade e a falta de goles foi a tónica do inicio do encontro. O Cisne logrou tomar a iniciativa para irse por diante cun pequeno colchón de dous tantos, pero os cántabros non querían que o seu rival afastásese e, tras dous erros dos visitantes, responderon e devolveron o empate ao marcador (3-3, min 9).

Nese momento os de Jabato desinfláronse e o Sinfín aproveitou para endosar un parcial de 4-1 (8-5). O Cisne tiña que espabilar se quería saír vivo do encontro e enseguida chegou a reacción. Gayoso, Javi Vázquez (x2), Álvaro Preciado e José Leiras castigaron ao seu rival con 5 goles e puxeron o marcador en 8-10 cando se alcanzaba o minuto 24.

Se a igualdade foi a tónica do inicio, tamén o foi nos últimos compases da primeira metade. Sinfín empataba pero o Cisne aproveitaba o seu último ataque para, da man de Gayoso, facer o gol que lle daba unha mínima vantaxe ao chegar ao descanso (11-12).

Con todo por decidir comezou un segundo acto que foi un claro reflexo da primeira. Cada gol anotado polos de Pontevedra era respondido de maneira automática polo seu rival, tentando evitar que se producise unha clara desvantaxe que os eliminase do encontro ( min. 10, 16-16).

Con todo, foi o Cisne o que tomou a iniciativa. Alexandre Chan, Andrés Sánchez e Pablo Gayoso, xunto con Villamarín en portería, deron un recital na cancha para poñer aos seus por diante cando máis o necesitaban (16-19).

Quedaban 15 minutos e o Sinfín non se deu por vencido. Pisou o acelerador e quedou a dous goles dun Cisne que se mostraba nervioso en cada ataque (20-22). Jabato paraba o cronómetro para ordenar as ideas do seus pero de nada serviu, xa que foron os cántabros os que souberon aguantar e facer o seu xogo ata lograr ao empate. Tivo Gayoso a oportunidade de dar a vitoria ao brancos pero o porteiro local adiviñou o seu lanzamento e evitou o 24-25. Finalmente, empate a 24 nun duelo que estivo igualado de principio a fin.