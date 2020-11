O Arxil buscará romper a serie de derrotas na cancha do Azkoitia Azpeitia ISB

O Club Baloncesto Arxil visitará este domingo ao Azkoitia Azpeitia ISB para disputar, en xornada matinal, o encontro correspondente á novena xornada. Trátase dun equipo situado na zona media da táboa tras perder unicamente ante rivais chamados a ocupar as primeiras prazas: Baxi Ferrol e Osés Construción Ardoi, ambos os invictos.

Pola súa banda, as pupilas de Mayte Méndez, inmersas nunha crise de xogo e de resultados, teñen un dobre reto esta fin de semana: gañar nunha cancha onde nunca conseguiron a vitoria na historia da liga Feminina 2, e acabar coa mala serie de tres derrotas consecutivas que as colocan na décima posición.

En fronte terán a un cadro de persoal vasco similar a anos anteriores, formado, principalmente, por tres xogadoras formadas en universidades americanas que disputan as súas primeiras experiencias na categoría e que afán ter un rendemento inmediato na competición.

No actual persoal, o Arxil ten que poñer especial vixilancia na exterior Morgan Green e no interior, composto pola dupla formada pola camerunesa Margarite Effa e a estadounidense Crystal Primm. Xunto a elas, as vascas Intza Lizarazu e Sara Iparaguirre poñerán as cousas difíciles ás de Mayte Méndez no seu camiño por reencontrarse coa vitoria.