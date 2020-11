Un Pontevedra de dúas caras salva un punto en San Lázaro (2-2)

Partido de liga entre o Compostela e o Pontevedra no estadio Vero Boquete de San Lázaro © SD Compostela Partido de liga entre o Compostela e o Pontevedra no estadio Vero Boquete de San Lázaro © SD Compostela Partido de liga entre o Compostela e o Pontevedra no estadio Vero Boquete de San Lázaro © SD Compostela

Repartición de puntos no estadio Vero Boquete de San Lázaro entre o Compostela e o Pontevedra, que se foi aos vestiarios por detrás no mellor despois de ser mellor que o seu rival e logrou empatar o encontro nunha segunda metade na que ofreceu a súa peor versión no que vai de liga.

Os granates souberon sobrepoñerse con autoridade, oficio e bo xogo a un temperán gol do Compostela que non renunciou ao seu aceno de identidade, xogo ofensivo e de posesión, que os levará, se nada se torce, a cotas máis ambiciosas que a permanencia para un equipo recentemente ascendido e que xa puxo contra as cordas aos dous fanfurriñeiros do grupo: o Deportivo e o Pontevedra.

Con presión alta, diagonais dos centrais buscando aos extremos ou a cabeza de Rufo e con Romay dirixindo o barco, os de Ramos demostraron por que os rivais sitúanos como o mellor equipo da categoría. Pero o Pontevedra sempre sofre pola súa banda dereita. Por alí castigou Juampa e Brais a un Aitor Núñez que non acaba de facer esquecer a Nacho López e por alí chegou o segundo tanto dos santiagueses minutos antes do descanso.

Un agasallo de Guillén permitiu ao Pontevedra igualar tras a continuación para soñar coa vitoria. Nada máis lonxe da realidade, o Pontevedra foi un xoguete en mans do Compostela. Jesús Ramos viuse obrigado a dar un golpe de temón, sentando a Charles para cambiar de sistema e reforzar o centro do campo. O abafo cesou, pero os granates seguían sen ser capaces de pisar a área contraria e deron por bo o punto.

O partido empezou da peor maneira posible para os intereses granates. Nunha acción que colleu en frío á zaga pontevedresa, Brais Abelenda soubo atopar as costas dos centrocampistas e, con todo o tempo do mundo, puxo un pase medido para que Miki entrase como un puñal á área. O seu pase foi rexeitado pola defensa visitante, pero acabou de novo nas botas de Abelenda, que tivo a calma necesaria para controlar e colocar o balón lonxe do alcance de Mario.

Tocáballe ao Pontevedra remar ao contraxeito. E fíxoo como debe facelo un equipo que aspira a saltar de categoría. Os de Jesús subiron as liñas de presión e comezaron a roubar balóns en campo contrario. As diagonais dos centrais son xa marca da casa granate. A partir de aí creceu o Pontevedra e Rufo baixaba todos os balóns para que Romay organizaba as incursións pontevedresas.

Con esta estratexia chegou a primeira opción de empatar a contenda. Churre cambiou para Álex González, control e centro á cabeza de Rufo que o ariete madrileño enviou fóra.

Dous minutos máis tarde, volveu ter o pichichi da tempada anterior. Romay recibiu só no balcón da área, con tempo para pensar e lanzar un paquete bomba á liña de flotación compostelá. Alí recolleuno Rufo que, con todo ao seu favor, cruzou demasiado o seu remate ante a saída de Pato Guillén.

Era o preludio da igualada, que chegou á xogada sieguiente con destelló de calidade do zurdo Jorge Fernández, titular por segunda xornada consecutiva no extremo dereito. Rufo baixou o seu enésimo balón das nubes, descargou para o extremo asturiano, quen recortou cara ao interior para armar un disparo desde a frontal da área que se coou pola escuadra dereita do porteiro uruguaio do Compostela.

Lograra o Pontevedra o máis difícil e o partido non alcanzara aínda o cuarto de hora de xogo. Con todo, o control do xogo dos granates e as súas chegadas á área fóronse disipando co paso dos minutos.

Non volveron inquietar os granates, que tampouco sufrían en defensa, a meta de Guillén ata a media hora de xogo, cando un balón en longo ás costas da zaga local gañouno Rufo en carreira. Tivo que saír o porteiro compostelán da área para tratar de evitar o gol. Aínda así Rufo chegou antes, pero non soubo definir e estrelou o balón no peito do charrúa.

Jorge Fernández tentouno tamén nunha situación similar á do empate, pero foi o Compostela o que se botou arriba nos últimos compases do primeiro tempo. Primeiro Miki volveu penetrarse por banda dereita na área da súa exequipo para errar de novo no último pase. Minutos máis tarde, foi Juampa o que se mediu por primeira vez cara a cara con Aitor Núñez para romper as costuras da defensa do Pontevedra.

O lateral gañara o duelo nun primeiro momento, pero nun fallo imperdoable, deixouse roubar a carteira polo extremo arxentino, quen alcanzou a liña de fondo para poñer o balón nos pés de Primo, quen se virou con acerto para disparar ao pau curto e poñer ao seu equipo en vantaxe xusto antes do descanso.

A fortuna sorriu ao Pontevedra nada máis regresar dos vestiarios. Unha falta cometida na frontal da área transformouna en gol Imanol, que igual que Jorge logrou o seu primeiro tanto en partido oficial coa zamarra granate, coa axuda de Guillén, que non foi capaz de despexar un disparo centrado ao seu propio pau.

Coas forzas de novo igualadas, os granates tentaron recuperar o mango do xogo pero o Compostela, moito mellor plantado neste segundo tempo, non llo ía a permitir. As chegadas á área dos de Jesús Ramos brillaron pola súa ausencia, só Romay levou perigo á meta rival ao cabecear alto un córner á hora de xogo.

O cansazo, a distancia entre liñas e o bo manexo do balón desarboló o sistema de presión dos granates, que chegaban tarde a todas as disputas e deixaban espazos en defensa para os perigosos desmarques dos extremos branquiazuis. Pola banda defendida por Aitor chegaron as principais accións ofensivas dos santiagueses, Brais Abelenda, desprazado ao extremo tras a entrada de Josiño, advertiu aos granates cun preciso centro cara a Primo que o ariete rematou mal á media volta.

Mentres tanto, o Pontevedra só inquietaba en accións a balón parado. Como o córner que cabeceou Rufo no primeiro pau e que se paseou pola área pequena compostelá sen que ninguén chegase a rematar no segundo pau.

Moi superior estaba a ser o cadro de Yago Iglesias neste segundo tempo. Jesús Ramos deuse conta e reaccionou a tempo cun cambio de sistema para fortalecer o centro do campo. Sentou a Charles e deu entrada a Borja Martínez para aplacar as acometidas locais. O remedio funcionou, pero o Compostela seguía mandando e xerando perigo polas bandas.

Así puido asestar un golpe de graza, de novo Brais Abelenda penetrou polo flanco esquerdo ata a liña de cal pero o seu pase atrás non atopou rematador. Pola mesma banda e na primeira incorporación do exgranate Jimmy ao ataque tiveron os branquiazuis a mellor oportunidade do partido para facerse coa vitoria. Sen oposición, o lateral puxo un potente centro raso á frontal da área moza onde apareceu de novo Primo para adiantarse a Churre e estrelar un disparo no traveseiro que botou sobre a mesma liña de gol.

Non perdeu a fe o cadro de San Lázaro, pero os granates tiraron de experiencia, sabedores da súa incapacidade para conseguir este sábado a vitoria, para arrefriar o partido e evitar novas accións de perigo na súa área. De feito, morreu o choque na área santiaguesa con dous córneres consecutivos dun Pontevedra que tamén sabe sufrir para conseguir un valioso botín dunha praza que aínda ninguén conseguiu tomar.

COMPOSTELA (2): Pato Guillén; Saro, Casas, Davis Soto, Jimmy; Bicho, Pablo Antas, Juampa (Josiño, min. 65), Brais Abelenda, Miki (Gabri Palmás, min. 81); Primo

PONTEVEDRA (2): Mario; Aitor Núñez, Xisco Campos, Churre, Zabaleta; Imanol, Romay, Jorge Fernández, Álex González (Oier, min. 60); Charles (Borja Martínez, min. 73), Rufo

Árbitro: Holgueras Castellanos, asistido nas bandas por Moreno Peña e Mate Rincón (Castela e León), amoestou a

Goles: 1-0, min. 5, Brais; 1-1, min. 13, Jorge; 2-1, min. 43, Primo; 2-2, min. 46, Imanol

Incidencias: Partido da sexta xornada de liga en Segunda División B disputado no Estadio Verónica Boquete de San Lázaro (Santiago) con asistencia limitada a 150 espectadores por motivo das restricións sanitarias.