Primeira etapa do camiño cara a Tokio de Bea Gómez

Bea Gómez, na Amsterdam Swim Cup © Club Natación Galaico

A Real Federación Española de Natación fixo pública este xoves a convocatoria de nadadores que participarán os días 5 e 6 de decembro no Trofeo Open Castalia Castellón, que supón a primeira oportunidade para a consecución das marcas mínimas para os Xogos de Tokio do próximo verán.

Entre as seleccionadas figuran nomes da talla de Mireia Belmonte, África Zamorano, Jessica Vall ou Paula Juste. Con todo, a nadadora do conxunto asturiano Santa Olaya, Bea Gómez, non está entre as seleccionadas. "Xa sabía que non me ían a convocar porque non estou no equipo nacional. Para entrar hai que facer unhas marcas en piscina longa e como aínda non competín, non tiven portunidad de meterme no equipo", explica a pontevedresa.

A que fora olímpica en Londres 2012 marcouse como reto persoal realizar un último intento por volver estar nuns Xogos despois de deixar atrás graves problemas físicos que a deixaron ao bordo da retirada. A pesar de non estar citada polo equipo nacional, Gómez si que estará en Castelló, onde a pasada fin de semana conquistou tres medallas, unha delas de ouro, no campionato de España de piscina curta.

"Vou ir pero competindo polo club para tentar ir a por a clasificación igualmente", subliña convencida das súas posibilidades a galega.

Nadar por baixo da mínima olímpica veo factible, máis caro estará conseguir o billete para a capital nipoa. "O máis difícil vai ser quedar primeira. Máis dunha estará por baixo da mínima, pero só se clasifica a primeira", detalla.

Aínda así, non descarta dar a badalada, demostrar que merece recuperar o seu sitio no equipo nacional e conseguir a clasificación directa. "Véxome bastante ben. A semana pasada non estiven mal pero aínda podería estar máis fina descansando un pouco máis", confesa a exnadadora do CN Galaico, que chegou a Castelló despois de varias semanas de intensas sesións de adestramento.

"Esta semana espero facer a posta a punto e chegar a tope a semana que vén", proponse Bea Gómez, que afronta entusiasmada a primeira etapa do seu particular camiño de regreso ao Olimpo dos deportistas.