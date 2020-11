O Waterpolo Pontevedra asina un convenio coa Fundación Rías do Sur para adestrar na piscina olímpica

Os deportistas do Club Waterpolo Pontevedra poderán adestrar na piscina olímpica de Pontemuiños nas mesmas condicións que os nadadores do resto de clubs que fan uso desta instalación de forma habitual. O convenio asinado este mércores polo presidente do CW Pontevedra, Jose Tellería; e o presidente da Fundación Náutico Deportiva Rías do Sur, Héctor Vilariño; permitirá aos equipos do club acceder e utilizar a instalación despois de que a propia Fundación asumise a xestión do complexo deportivo polo peche decretado por Supera, empresa que xestionaba o ximnasio.

Desde o cadro pontevedrés, poñen en valor o traballo do presidente da Federación Galega de Natación, Carlos Touriño, que fixo de intermediario entre ambas as partes para posibilitar a negociación do convenio. Agradecen do mesmo xeito ao dirixente da Fundación Rías do Sur pola vontade e a dispoñibilidade mostrada para que, a pesar de non ser un club conveniado, todos os deportistas do Club Waterpolo Pontevedra puidesen volver facer uso das instalacións de Pontemuiños tras a firma deste convenio.

Puntualizan desde a entidade pontevedresa que o convenio durará mentres a situación da empresa concesionaria non se normalice e reinicien de maneira xeral a súa actividade. Cando isto ocorra terán que volver reunirse para renegociar o acordo e adaptarse aos horarios do resto de usuarios da piscina.