O Interrías recupera o liderado tras vencer ao Umia CF nun derbi de alta intensidade (0-2)

Partido de Primeira Nacional entre o Umia CF e o Viajes Interrías FF na Bouza © Cristina Saiz

O campo da Bouza acolleu este domingo o derbi entre o Umia CF e o Viaxes Interrías, encontro correspondente á quinta xornada de liga do grupo 1A de Pimera Nacional.

Era un duelo alta rivalidade e así se demostrou no campo, onde ambos os conxuntos fixeron o seu xogo para goce dos asistentes. Aínda que o factor campo e a intensidade mostrada no terreo non foi suficiente para que o Umia se fixera co primeiros tres puntos da tempada, soubo competir ante un Interrías que viña tocado moralmente pola derrota encaixada na xornada anterior fronte ao Victoria Cf.

Custoulle entrar no xogo ás locais, que sufrindo durante os primeiros 10 minutos aguantando os continuos intentos do rival de abrir o marcador cos centros de Lola e Balo pero que House atrapaba sen complicación. Foi a partir de aí cando o Umia deu un paso adiante e empezou a xerar ocasións.

Cando se cumpría o primeiro cuarto de hora Edu González viuse obrigado a cambiar a Laura Rodríguez que se retirou lesionada. O Interrías contaba con superioridade numérica e comezou a mover o balón ao seu antollo, obrigando ao Umia a pecharse atrás e impedir o gol rival. Produciuse entón o cambio de Ana por Laura e foi aí o Interrías cometeu unha falta lateral que botou Carla Rial. Lida Varela rematou obrigando a intervir como puido a Tania.

Pasado o ecuador da primeira metade ningún equipo tivo opción de inaugurar o marcador. O Interrías facía máis dano con Lola pola banda esquerda que se ía en velocidade de Ainhoa Varela pero os centros ían sen perigo para House.

Tras o descanso o Umia saíu mellor, poñendo en aprietos ás visitantes. Primeiro Eva nada máis sacar de centro e despois Nati, que realizou unha xogada individual maxistral para deixar a Carlita soa diante de Tania. Foi a porteira a que gañou a partida.

O Interrías non deixou de sufrir cos continuos balóns parados que obrigaban a Tania a intervir e, nunha xogada que parecía non ter perigo, chegou o pimero das de Sanxenxo. No minuto 55 Ainhoa sacou de banda para Connie, que entre tres defensas revolveuse para colgar o balón dentro das mallas da portería de House.

A pesar do marcador en contra o Umia non baixou os brazos e non deixou de buscar un empate que non chegou. Foron as do Interrías as que sentenciaron a falta de 11 minutos para o final. Paula Dapena roubou o balón a Ana e abriu a Connie á banda para poñer un centro que Raquel mandou á rede.

Co 0-2 o Umia non deixou de buscar recortar distancias pero a pesar dos múltiples intentos o árbitro pitou o final e os tres puntos levoullos o Interrías.

Con este resultado o Interrías recupera o liderado despois de que o Victoria CF vencese por 0-1 ao Victoria FC.

Luis Treviño (Viajes Interrías FF): "Muy buen partido por parte de ambos equipos, cada uno con su planteamiento. Estoy muy contento con el trabajo de las jugadoras porque creo que han dominado gran parte de las facetas del juego, dominando áreas, llevando el peso del partido a la hora de querer elaborar jugadas de ataque ante un equipo con un posicionamento muy replegado que intentaba vivir a base de nuestros errores. En ese sentido el equipo ha estado muy serio y han sabido minimizar esos errores y dejando que tuvieran acciones a balón parado. Creo que por parte del cuerpo técnico darle la enhorabuena a las jugadores porque se vio que dieron todo por el equipo con balón y sin balón y eso hará que puedan estar arriba a lo largo de la temporada.

Sandra Diz (Umia CF): "Fue el partido más completo que hizo el equipo sobre todo en fase defensiva. Sabíamos muy bien lo que teníamos que hacer y el equipo estuvo muy bien. El nivel de concentración en todos los aspectos fue el mejor hasta el momento y a pesar del resultado marchamos contentas con el trabajo del equipo porque todo lo que nos había pasado en otros partidos no ocurrió en este. Desde el minuto uno supimos qué hacer en todo momento, sabíamos que iba a ser un partido muy físico en el que no íbamos a tener el balón y salieron muy mentalizadas. Este aspecto nos marca el camino a seguir a partir de ahora".