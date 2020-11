O Atlético cébase co Poio Pescamar e golea (6-1)

Co liderado en xogo disputouse o choque entre Atlético Navalcarnero e Poio Pescamar en Madrid. Un duelo ao que chegaban igualadas con tres vitorias e un empate. Con todo, na cancha houbo un claro dominador, el Futsi.

O conxunto madrileño adiantouse cun gol aos dous minutos de Amelia Romero a pase de Anita Luján despois e unha rápida acción ofensiva para superar por baixo a Caridad.

Tres minutos despois, ao Poio poñíaselle máis costa arriba o encontro. Ari, de falta directa na frontal da área, conseguía anotar o 2 a 0.

O conxunto branquivermello dominaba o tempo de partido ante un Poio aos poucos conseguía equilibrar o desenvolvemento do xogo. Foi así como aos once minutos de partido, a xogadora local Belén era expulsada nunha falta fose da área, que aproveitaba Antía para recortar distancias de falta directa xa con Marta Balbuena baixo paus.

O envite equilibrábase por momentos, pero as locais volvían facerse coas rendas no tramo final do primeiro acto, no que a tres segundos do final nunha xogada de estratexia nunha falta na frontal da área Irene Córdoba culminaba en gol.

Xa na segunda metade, aos tres minutos da continuación, o Futsi abría brecha no luminoso con gol de Ari á saída dun saque de esquina de potente disparo afastado axustado ao pau dereito.

Co 4-1 en contra, a doce minutos da finalización, o Poio Pescamar optaba polo xogo de cinco con Irene García como porteira xogadora, situación que aproveitaba Malta Balbuena nun roubo de balón para subir o 5 a 1. Xa sobre a bucina, Becha soa dentro da área anotaba o definitivo 6 a 1 co que acabou o choque.

Atlético Navalcarnero (6): Belén; Amelia Romero, Ari, María Sanz e Anita Luján (cinco inicial). Tamén xogaron, Leti, Becha, Irene Córdoba, Albita e Marta Balbuena (segunda porteira).

Poio Pescamar (1): Caridad; Dani Sousa, Ana Rivera, Iria e Luci (quinteto inicial). Tamén xogaron, Antía, Carolina, Clara, Irene, Agostiña e Iria.

Árbitros: Jarque Ruiz e Manso Martín do colexio madrileño. Amoestaron a Antía, Ana Rivera e Clara no Poio Pescamar, e a Belén (vermella minuto 11) e amarela Amelia Romero no Futsi At. Navalcarnero.

Goles: 1-0, min. 2 Amelia Romero. 2-0, min. 5 Ari. 2-1, min. 11 Antía. 3-1, min. 20 Irene Córdoba. 4-1, min. 23 Ari. 5-1, min. 29 Marta Balbuena. 6-1, min. 40 Becha.