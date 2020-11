O Ravachol planta cara o Arjonilla pero termina cedendo (5-2)

Partido entre o Club Bádminton Ravachol e o Bádminton Oviedo © Cristina Saiz

O Club Bádminton Ravachol Pontevedra desprazouse esta fin de semana a terras andaluzas para enfrontarse a Arjonilla, un dos equipos que máis se reforzou nesta liga.

Os de Jesús Pereiro viaxaban coa moral alta tras plantar cara o líder Pitiús na pasada xornada, pero nada puideron facer Martín Barbado e Raquel Míguens no primeiro encontro da fin de semana. Os xogadores do conxunto visitante medíronse a Juan Blas Villalta e Manuela Díaz no dobres mixtos, cedendo en dúas mangas por 21-11 e 21-08.

No dobres masculino puido chegar o primeiro punto para os de Pontevedra, pero Manuel Brea e Alejandro Nogueira terminaron cedendo fronte a Juan Blas Villalta e Miguel Barbado tras dous axustados 21-19 e 22-20.

Ana Carbón e Georgina Bland enfrontáronse a Amy Tan e Carla Moyano en busca do primeiro punto para o seu equipo. As xogadoras do Ravachol plantaron cara ao seu rival pero terminaron perdendo nun axustado resultado (21-19, 18-21 e 21-17).

Chegou o individual feminino e Bland regresou á pista para vencer a Manuela Díaz nun contundente 17-21 e 13-21 poñendo así o 3-1 no marcador global. Despois apareceu Manuel Brea que, seguindo os pasos da súa compañeira de equipo, meteu ao Ravachol de cheo na pelexa polo primeiros tres puntos da tempada. A pesar de caer nunha axustada primeira manga (21-19), o xogador visitante non perdoou e derrotou a Tomás Toledano por 12-21 e 11-21.

Co 3-2 no luminoso, Ana Carbón volveu coller a súa raqueta para competir no duelo decisivo contra Amy Tan. A xogadora visitante non puido facer nada e caeu por un contundente 21-10 e 21-09 que deixou ao Ravachol sen opcións de puntuar.

Por último, co 4-2 no marcador, Alejandro Nogueira saltou á pista para medirse a Joan Monroy. O xogador do Pontevedra terminou cedendo por 21-12 e 21-08 establecendo o 5-2 co que concluíu o duelo.