Jesús Ramos sobre o empate do Pontevedra ante o Zamora: "visto lo visto creo que hemos perdido dos puntos"

O adestrador do Pontevedra CF, Jesús Ramos, compareceu ante os medios de comunicación tras o partido disputado entre Zamora e Pontevedra no Estadio Ruta de la Plata coa sensación de perder dous puntos.

O encontro condicionouno a expulsión do xogador do Zamora. "En la primera parte hemos intentado bastante bien el juego, hemos sido capaces de llegar con nuestra verticalidad creando jugadas de peligro", admite Ramos, con todo, na segunda, ao xogar cun menos "ellos se han replegado más y nos costó interpretar esas acciones ofensivas. Nos ha pecado la ansiedad de ir a por el partido".

Contento por conseguir un punto fóra de casa, a sensación que leva é outra. "Visto lo visto creo que hemos perdido dos puntos. Te vas con el buen sabor de conseguir un punto fuera pero como se nos puso el partido teníamos que haber aprovechado la superioridad numérica y no fuimos capaces", lamenta.

En canto á falta de gol do equipo o técnico insiste en que "faltó paciencia e interpretar por dónde podíamos hacer daño, haber jugado más con amplitud, no tener tanta prisa en ciertos momentos. Las tres cuatro veces que fuimos capaces de jugar con amplitud fuimos capaces de hacerles daño".

Ao técnico granate tamén lle preguntaron polos goles anulados ao Pontevedra, sinalando que "no me gusta hablar de las jugadas dudosas. Los jugadores me comentan que chocan entre ellos y es gol legal, también tuvimos algunas más claras que ellos pero también tuvieron sus opciones. El Zamora usó sus armas, jugó muy bien y salió al contragolpe", concluíu.