O Arosa sofre pero vence ao Barco para colocarse líder de Terceira (0-2)

O Arosa viaxou este domingo ao Barco de Valdeorras para disputar a cuarta xornada de liga do grupo 1B de Terceira División.

Os arlequinados pelexaban por sumar a súa terceira vitoria consecutiva en liga tras vencer nos seus dous últimos partidos fronte á VDE Ourense (0-1) e ao Ourense CF (2-1), mentres que o Barco buscaba resarcirse da súa derrota #ante a VDE Ourense a xornada pasada.

O conxunto vilagarcián afrontou a cita sen catro futbolistas crave tras as baixas de Róber, Javi Otero, Javi Piay e Jorge Fajardo. A pesar diso, souberon agarrarse ao gol inicial e, sufrindo por momentos, lograron sumar tres puntos máis que os aúpan ao primeiro posto da táboa.

O primeiro gol do partido chegou cando se alcanzaba o cuarto de hora de partido. O Arosa adiantábase cun tanto de Campillo que obrigou ao Barco para sacar a garra e buscar o empate custe o que custe.

Desta maneira, no segundo acto o conxunto local practicamente non saíu do campo dos arlequinados en busca da igualada, pero Manu Táboas, aínda que sufría en cada chegada, soubo manter a portería a cero.

Non foi ata a recta final do encontro cando os arlequinados sentenciaron. Cotilla apareceu no minuto 87 para dar aire aos seus e levar os tres puntos que estaban en xogo en Calabagueiros.

A próxima fin de semana o campo da Lomba abrirase para celebrar o encontro entre o Arosa, líder, e o Choco, quinto clasificado con sete puntos.

