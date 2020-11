Romay, cun problema muscular, baixa do Pontevedra para o seu desprazamento a Zamora

Pequeno contratempo para o Pontevedra Club de Fútbol, que perde a un dos seus efectivos de fronte ao duelo do próximo domingo (17.30) contra o Zamora no Estadio Ruta de la Plata.

Romay non viaxará coa expedición granate despois de confirmarse que sofre unha leve lesión muscular na zona dos isquiotibiais.

O centrocampista coruñés concluíu o duelo da pasada xornada fronte ao Celta B con molestias, e as probas médicas revelaron que sofre unha lixeira elongación.

"Es una tontería forzar", recoñece respecto diso o adestrador do equipo, Jesús Ramos. Ademais o parón dunha semana na Segunda B, que non se retomará tras o duelo de Zamora ata o día 22 de novembro, xoga a favor de Romay, que se todo evoluciona como se espera só perderá un partido de liga.

O resto do primeiro plantel granate está ao dispor do técnico para o duelo en terras zamoranas ante outro dos colíderes do Subgrupo 1-A.