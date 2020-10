Un bo Cisne planta cara ao 'todopoderoso' Barcelona (27-43)

Partido da Liga Asobal entre Cisne e Barcelona no Municipal © Cristina Saiz Partido da Liga Asobal entre Cisne e Barcelona no Municipal © Cristina Saiz Partido da Liga Asobal entre Cisne e Barcelona no Municipal © Cristina Saiz

Partido de dúas caras o visto no Pavillón Municipal na tarde deste sábado. O Dicsa Modular Cisne, que viña de non disputar as últimas dúas xornadas polos positivos en covid-19 nas súas filas, e que retomara os adestramentos e luns desta semana, tiña en fronte ao líder de Liga Asobal, o 'todopoderoso' Barcelona.

Parecía unha misión imposible para os de Pontevedra pero, contra todo prognóstico, lograron unha vantaxe de catro goles nos primeiros 10 minutos, plantándolle cara a un rival moi superior en todos os niveis.

Os primeiros minutos estiveron igualados. O Cisne atacaba con sete xogadores, ofrecendo un recital en ataque que levantaba ao público que se atopaba nas bancadas. Co partido en empate a tres, os brancos fallaban o seu ataque, permitindo ao Barça poñerse por diante por primeira vez no partido. Con todo, Miguel Simón roubou o balón ao atacante blaugrana e nun solitario contragolpe enviou o balón á rede poñendo o 4-3.

Os brancos estaban cómodos e cun forte Villamarín, lograban unha nova oportunidade para aumentar a vantaxe, que se traduciu nun gol de *Álex Chan e unha vantaxe de dúas tantos que enseguida se viu igualada ( min. 9, 5-5). De novo, o Cisne reaccionou e entrou nun refacho da que non querían saír. Aproveitaron cada erro blaugrana para convertelo nun parcial de 4-0 que colocaba o 9-5 no marcador, obrigando ao adestrador visitante a pedir o primeiro tempo morto do encontro ( min. 11).

Foi un visto e non visto. Nese momento chegou a reacción do Barcelona e os erros do Cisne traducíronse nun parcial de 1-5 que de novo igualaba a contenda cando se alcanzaba o ecuador da primeira metade.

O cansazo empezou a facer efecto nos locais, que empezaron a errar en ataque. Cada erro era respondido cun gol rival. Á primeira salvounos Villamarín, pero as seguintes foron para dentro e Jabato paraba o cronómetro para reordenar aos seus (min. 18, 10-12). Non o conseguiu, senón que viu como o Barcelona facía das súas para rematar a un Cisne que non se daba por vencido e trataba de pelexar cada balón.

Quedaban pouco máis de 3 minutos para chegar ao descanso e o colexiado deixaba ao Cisne cun xogador menos tras as expulsión de Gayoso, limitando así a súa primeira liña, mentres que o conxunto visitante lograba unha vantaxe xa imposible de remontar (14-21).

A segunda parte empezou totalmente diferente á primeira. O líder de Asobal enviaba á rede o seu primeiro ataque e Chan respondía con outro, dando paso a unha serie de continuos erros en ataque que se traducían en máis goles por parte do rival (15-25).

Non foi ata o minuto 7 da segunda metade cando Álvaro Preciado rompeu a mala serie dos seus, pero o Barça seguía apertando o acelerador e pasaba como unha apisoadora por encima dun Cisne que por momentos anotaba algún gol mentres que Pablo González tentaba facerse grande fronte aos continuos ataques blaugranas. O cansazo e a diferenza no marcador terminou minguando aos de Jabato que só quedou tentar que a ferida non se fixese cada vez máis grande.

Finalmente, o partido concluíu en 27-43, resultado esperado con todas as limitacións coas que se atopou o Cisne nas últimas semanas.

Consulta as estatísticas do Cisne-Barcelona.