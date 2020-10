Experiencia granate fronte a bisoñez celeste

Partido de liga entre Pontevedra e Unionistas en Pasarón © Cristina Saiz

O Pontevedra repite como local por segunda xornada consecutiva. Despois de derrotar a domicilio ao Racing de Ferrol na primeira xornada e rescatar un punto á semana seguinte contra Unionistas, os granates reciben este domingo ás 17 horas ao Celta B co obxectivo de sumar a primeira vitoria como local da tempada e seguir entre os tres primeiros postos da táboa que garanten o salto o próximo curso á Primeira RFEF.

Por terceiro pertido consecutivo, Jesús Ramos poderá contar con todos os seus xogadores para o derbi contra o filial celeste, que chega como antepenúltimo despois de empatar contra o Guijuelo e caer derrotado contra o cadro ferrolán en Barreiro hai unha semana. Nas dúas primeiras xornadas, o técnico marinense repetiu aliñación e tampouco descarta volver facelo este domingo. "Temos este sábado o último adestramento e aínda non o teño claro", declarou.

Tampouco se mostrou preocupado o preparador polos apuros que pasou o equipo no duelo contra Unionistas. "Vin o partido tres ou catro veces repetido. Quixemos gañar o partido, a única diferenza foi que en Ferrol estivemos acertados para porta e o outro día, non", relata Ramos, quen aínda lamenta as oportunidades desperdiciadas no primeiro tramo do partido.

Máis serio mostrouse cos descoidos defensivos que a punto estiveron de custar varios goles de non ser polas paradas de Mario. "Tivemos tempo esta semana para corrixir algúns erros en defensa, que foron puntuais e tampouco é algo que me preocupe en exceso", restou importancia o adestrador. Neste sentido, tampouco considera que o cambio de perfil de Churre, este ano desempéñase como central zurdo, poida influír no rendemento defensivo do equipo. " Churre xa xogou moitos anos nese lado en Ferrol", resolveu Ramos.

Con respecto ao recurso do desprazamento en longo dos centrais á hora de iniciar xogada, Ramos recoñeceu que se trata dunha estratexia para minimizar riscos e para aproveitar o poderío aéreo dos seus xogadores para comezar a construír xogo a partir da segunda xogada. "No saque de porta, moitas veces presiónannos home a home e os campos de Segunda B non son os tapetes de primeira. Un mal bote, un mal pase pódeche dar un susto. Ademais somos bos nese segundo balón", explicou o técnico defendendo tamén a capacidade do seu equipo para rasear o balón como xa demostraron en diversos momentos tanto na Malata como en Pasarón.

O mal momento clasificatorio que atravesa o Celta B non fará que os granates se relaxen. "É un equipo moi perigoso polo talento que teñen, por experiencia nós temos máis", recoñece Ramos preocupado polo perigo dos contragolpes dos celestes e tamén pola calidade nas combinacións.

Aínda que o aforo de Pasarón segue restrinxido aos 300 espectadores, sostén Ramos que a presenza dos afeccionados é clave para optimizar o rendemento dos seus xogadores. "O público de Pasarón é esixente, pero a nós dános ás. Encantaríanos poder a ter máis xente", rematou o adestrador desexoso de regalar á inchada granate os tres primeiros puntos como locais.