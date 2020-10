Asobal facilitará test rápidos de antíxeno aos equipos da liga

Os test rápidos de antíxeno para a covid-19 dan resultados de alta fiabilidade en 10 minutos © Asobal

Un dos deportes que máis están a padecer os efectos da pandemia desde que se retomaron as competicións profesionais de ámbito estatal é o balonmán. Escasos son os equipos que non rexistraron casos positivos entre as súas filas e que non se viron obrigados a suspender partidos polo risco de contagios.

Co obxectivo de poñer solución a este problema e incrementar a seguridade sanitaria de xogadores, afeccionados, técnicos e árbitros, a Asociación de Ligas Profesionais Españolas (ALPE), LaLiga e Asobal alcanzaron un acordo para que a patronal do fútbol achegue test de antígeno anticovid-19 aos 18 clubs que participan este ano na máxima categoría do balonmán español ata que remate a competición.

Fabricados pola compañía española CerTest Biotec, estas probas supoñen unha nova ferramenta para o cribado e diagnóstico da enfemedad cun tempo de espera que rolda os 10 minutos e unha alta fiabilidade especialmente nos primeiros días da infección.

Esta mesma semana comezarán a ser distribuídos os test, de forma gratuíta, aos equipos que deberán realizarllo aos seus xogadores antes do inicio de cada xornada.