Os socios do Pontevedra que queiran asistir ao partido contra o Celta B deberán solicitalo previamente

O Pontevedra Club de Fútbol confirmou que repetirá o sistema de selección para escoller que afeccionados poderán acudir ao Estadio Municipal de Pasarón o vindeiro domingo 1 de novembro no partido ante o Celta B, debido a que se manteñen as actuais restricións e só poderán presencialo en directo un máximo de 300 afeccionados.

Desta forma, o club granate realizará un sorteo ante notario durante a xornada do próximo xoves, aínda que para participar nesta ocasión sinalou que será necesario solicitalo previamente.

Para iso a entidade de Pasarón puxo de marxe ata as 12.00 horas do xoves, sendo posible anotarse enviando un mail a socios@pontevedracf.com, chamando ao teléfono 986 864 783 ou acudindo ás oficinas do estadio.

Segundo explica o Pontevedra, terán preferencia no sorteo os abonados que non foron seleccionados para acudir ao encontro do pasado domingo fronte a Unionistas.