A RFEBM valora negociar o aprazamento do inicio da Liga Asobal

A preocupación polos rebrotes do Covid-19 xa chegaron á Real Federación Española de Balonmán. Segundo comunicou o presidente, Francisco V. Blázquez, despois de escoitar a solicitude de xogadores e adestradores para analizar un posible atraso no inicio da Liga Asobal, propúxose "tender a man á Asociación de Clubs para pospoñer o inicio da competición ligueira desta tempada 20/21".

A tempada, que en principio ía comezar dentro de tres días co duelo entre o Bidasoa Irún e Ademar León, probablemente véxase atrasada pola cantidade de rebrotes que está a haber en toda España. Por iso, Blázquez afirma que "a demanda de xogadores e adestradores evidencia a mesma inquietude que temos nós, entendendo que ante os rebrotes actuais o inminente arranque ligueiro xera demasiada incerteza. Quero ofrecer a Asobal a posibilidade de atrasar o inicio ligueiro, e analizar con detemento unha nova configuración da competición, xa que nosa maior preocupación debe ser a saúde e seguridade dos nosos deportistas".

No comunicado, o máximo representante federativo apunta que “todos temos que velar por brindar aos deportistas as máximas medidas sanitarias posibles, conscientes de que o risco cero non existe, pero debemos adoptar todas as pautas preventivas que sexan posibles".

Desta maneira, no caso de que o arranque da Liga Asobal se atrase, conlevaría á Federación a confeccionar un novo calendario de competición. Por iso, Blázquez apunta que "nos brindamos a realizar as modificacións que sexan necesarias, porque aquí o verdadeiramente importante é a saúde dos deportistas, e para nós é a única prioridade agora mesmo".

Con esta resposta, parece que o debut do Cisne na máxima categoría do balonmán español terá que esperar, xa que, nun principio, tiña previsto disputar o primeiro choque o mércores 2 de setembro no Pavillón Municipal ás 20:30 horas contra o Incarlopsa Cuenca.