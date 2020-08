Poio Pescamar e Leis aparcan a volta aos adestramentos ata que se fixe o inicio das ligas

Fase de ascenso entre o Leis Pontevedra e o Albense © Leis Pontevedra

O fútbol sala, do mesmo xeito que o resto de deportes de contacto en Galicia, segue parado. Sen posibilidade de adestrar con normalidade, nin disputar partidos amigables e sen coñecer cando se iniciarán as competicións, as directivas de Leis e Poio Pescamar decidiron suspender o regreso dos seus xogadores aos adestramentos ata que se coñeza a data da primeira xornada de liga e se aprobe un protocolo que permita traballar a todos os clubs en igualdade de condicións.

O conxunto conserveiro xa acordara esta decisión a principios de agosto despois do primeiro aprazamento da Primeira División do fútbol sala feminino nacional. Agora é o Leis o que segue o mesmo camiño cun anuncio a través das súas redes sociais no que comunica aos seus seguidores que "apraza o inicio de pretemporada en todas as categorías ata que se estableza unha data de inicio de competición real, un protocolo seguro e unha cobertura legal válida para os clubs".

O cadro pontevedrés remarca que "para nós a saúde e seguridade dos integrantes do noso club é a única prioridade" polo que a volta ás canchas levará a cabo "cunha antelación de catro ou cinco semanas, unha vez coñecida a data de inicio de competición".

Pola súa banda, o presidente do Poio Pescamar, Juanjo García, confesa que o protocolo común para todos os deportes de contacto está proximo a aprobarse, de feito este venres, representantes de varias federacións reuniranse co COE para darlle o visto e prace a un documento transversal e imprescindible para o regreso do deporte en España.

"A nosa idea é empezar a adestrar antes do 10 de setembro e xa con contacto", revela García coa esperanza de que a pandemia permita cumprir os prazos previstos e iniciar a liga ao redor do 15 de outubro.

Mentres tanto, as integrantes do primeiro equipo rojillo mantéñense nos seus domicilios e realizando adestramentos individuais pola súa conta.