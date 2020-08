Marín dá a coñecer o protocolo das instalacións deportivas municipais

Ao longo desta semana, o Concello de Marín deu a coñecer, ás actuais entidades deportivas usuarias das instalacións municipais, o procedemento de solicitude e normas básicas de uso das mesmas en reunións mantidas entre os responsables dos diferentes clubs e os Concelleiros de Deportes, Antonio Traba e Antonio Caíña.

O documento, que afecta ao Estadio Municipal de San Pedro, Pavillón da Raña, Pavillón de O Sequelo e o Pavillón da Cañota, indica que unha entidade deportiva poderá solicitar unha instalación para adestramentos a condición de que exista data oficial de inicio de competición para o equipo polo que se solicita horario de adestramento.

Así mesmo, os clubs solicitantes, no documento de solicitude, informan que coñecen e aceptan os protocolos COVID da Xunta e da súa respectiva federación para desenvolver os seus adestramentos. Ademais, o club debe nomear un responsable COVID que fará de interlocutor co Concello de Marín (a fin de informar as diferentes incidencias que poidan xurdir) e terá que comunicar a listaxe de persoas (un máximo de 25 deportistas e técnicos) que accede a cada adestramento.

Entre as normas básicas que se adoptan estarán que os vestiarios e aseos permanecerán pechados, obrigatoriedade de uso de máscara, salvo durante a actividade deportiva, uso de xel hidroalcohólico e desinfección do material propio utilizado que vai quedar na instalación, estando incluídas no documento, que permitirá ás entidades deportivas marinenses poñerse en marcha novamente. O Concello de Marín tamén comentou nas diferentes reunións cos clubs, que o documento é cambiante e adátase á realidade.