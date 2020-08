A SCD Salcedo abre o prazo de inscrición nos seus equipos para a próxima tempada

A SCD Salcedo acaba de abrir o prazo de inscrición nos seus equipos para a tempada 20/21.

Segundo informou o club, o prazo de inscricións está aberto a partir deste sábado, 15 de agosto, para todas as categorías.

Para a Escola Deportiva Municipal de Fútbol Basee, o Salcedo ten 20 prazas dispoñibles para nenos e nenas desde os tres ata os 14 anos.

As categorías Biberón e Prebenjamín poderán formarse en fútbol sala no pavillón de Cabanas, mentres que a Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete e Xuvenil recibirán formación en fútbol 8 e fútbol 11 no Campo de herba do Principe Felipe. Así mesmo, este ano volverán crear o equipo feminino para mozas da partir dos 14 anos.

Todos os equipos competirán a través da Real Federación Galega de Fútbol e Fútbol sala segundo a categoría, pero para todos os indecisos que non saben que facer, terán un mes de proba gratuíta, e a partir de aí poderán decidir se continúan ou non no club.

A solicitude poderá realizarse desde este sábado ata o 30 de setembro ás 22:30 horas no seguinte cuestionario.