O Grove xa ten o seu propio protocolo para facer uso das instalacións deportivas

Casa do Concello do Grove © Concello do Grove

O Concello do Grove aproba o protocolo de uso de todas as instalacións deportivas municipais en condicións de seguridade. O documento será de aplicación no pavillón municipal de Monte dá Vila e o Novo Monte dá Vila, o de Conmeniño, o Pavillón Náutico Tono Campos, o campo de fútbol Monte dá Vila, o de As Lampás e as pistas de pádel municipais.

O texto recolle instrucións relativas ao comportamento dos usuarios así como procedementos que deberán seguir os clubs e as entidades deportivas para usalas de forma adecuada. Será obrigatorio cumprimentar formularios de responsabilidade para que, en caso dos adestramentos colectivos, cóntese cunha conciencia clara do extremo coidado que se debe ter.

O protocolo poñerase en funcionamento ao longo desta semana para permitir que todos os usuarios poidan ir recuperando a súa actividade a pesar das limitacións existentes. A seguridade dos usuarios será prioritaria en todo momento, remarcan desde o goberno local.

O protocolo, que recolle a obrigación do uso de máscaras, xeles así como o respecto dos aforos, horarios, circuítos e distancia de seguridade entre outros factores, está dispoñible para a súa consulta nas canles oficiais do Concello.