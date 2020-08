Medidas anti-Covid para os peñistas atléticos de Pontevedra que queiran sufrir xuntos

Escudo da Peña Atlética de Pontevedra © Peña Atlética de Pontevedra

O 13 de agosto é unha data marcada en vermello no calendario de todos os afeccionados do Atlético de Madrid. O club conta cunha peña na cidade de Pontevedra que sempre se reúne nas grandes citas do conxunto branquivermello. E esta vez, co soño de gañar a súa primeira Champions ao alcance da man, nin unha pandemia como a do coronavirus vai impedir que a inchada reúnase para sufrir e, se a sorte acompáñaos, celebrar a clasificación a semifinais da máxima competición europea.

O centro de operacións da peña está no Ribada, un establecemento hostaleiro da rúa Blanco Porto. En condicións normais todos os afeccionados están convidados a gozar da velada, pero as circunstancias sanitarias obrigaron aos peñistas a tomar certas precaucións.

Nun comunicado compartido nas súas redes sociais explican que "ante os acontecementos que estamos a vivir nos últimos meses e tendo en conta a importancia do próximo partido, a peña decidiu co obxectivo de manter a distancia de seguridade entre os asistentes que unicamente os socios da peña conten con sitio asegurado na sede. O resto poderán acudir con normalidade ata completar aforo".

Los aficionados en general podrán asistir igualmente hasta completar aforo, pero nuestros socios tendrán prioridad en la sede.#PontevedraRojiblanca pic.twitter.com/DaAi15mIUl — Peña Atlética de Pontevedra (@ATM_Pontevedra) August 10, 2020

Recordan ademáis que o uso de máscaras é obrigatorio "para desplazarse pola sede e hata no momento mesmo da consumición".

A partir das 21 horas do xoves o Atlético xogarase no estadio Jose Alvalade de Lisboa fronte ao Red Bull Leipzig alemán o pase ás semifinais da Champions League. O partido disputarase a porta pechada, pero a recado que os do Cholo Simeone sentirán o alento da súa entregada afección, tamén desde Pontevedra.