Manu Rodríguez, Iago Martínez e Trapero despídense do Arosa

Manu Rodríguez, no partido entre Arosa e Laracha © Diario de Arousa

Máis baixas para o novo proxecto deportivo do Arosa co que volverá tentar dar o salto á Segunda B. Despois do adeus de Carlos Pacheco por incompatibilidade da súa vida laboral e deportiva, son agora Manu Rodríguez, Iago Martínez e Alberto Trapero os que se desvinculan do club.

A imposibilidade de chegar a un acordo que satisfixera a ambas as partes foi a que desencadeou a marcha dun dos homes máis importantes do plantel arlequinado nas últimas campañas. Manu Rodríguez e o Arosa separan os seus camiños. "Agradecemos as dúas tempadas que estivo a defender as nosas cores. Será imposible borrar a súa pegada tanto dentro como fose do campo", confesa o presidente Manuel Abalo no seu escrito de despedida a un dos capitáns. "O Arosa sempre será a túa casa", remata.

En termos similares pronúncianse para dicir adeus a Iago Martínez e a Alberto Trapero. A implicación, enerxía e agarimo demostrado ao club é o que destaca a directiva do seu paso pola Lomba e desexan a ambos a mellor das sortes na súa nova etapa deportiva e persoal.