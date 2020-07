Un grupo de árbitros protesta polo cesamento de Manuel Vidal Araújo como delegado do CTA de Pontevedra

Protesta de árbitros polo cese do delegado do CTA en Pontevedra © Mónica Patxot

O Comité Técnico de Árbitros (CTA) de Galicia tomou a decisión de relevar despois de cinco anos no cargo ao seu delegado en Pontevedra, Manuel Vidal Araújo.

A decisión non gustou a un grupo de colexiados da delegación pontevedresa, que este xoves mostraron o seu malestar coincidindo coa visita á sede da Real Federación Galega de Fútbol do presidente autonómico do CTA, Bernardino González Vázquez.

"Non creo que sexa xusto co labor que se está realizando", sinalaron desde o sector crítico.

Vidal Araújo levaba no cargo desde verán do ano 2015, cando substituíu a Pedro Fernández Louro.

Antes de desenvolver este labor, o pontevedrés completou unha carreira na arbitraxe que lle levou como auxiliar ata a Segunda División B, na que permaneceu entre 2009 e 2013 retirándose un ano despois, xa en Terceira División.

Polo momento non se fixo público quen ocupará a partir de agora o posto de delegado do CTA de Pontevedra.