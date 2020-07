O Nacional Sprint de Tríatlon en Pontevedra, na corda frouxa

O Campionato de España Sprint de Tríatlon fixado para os días 22 e 23 de agosto en Pontevedra e no que, segundo o Concello, tiñan previsto participar figuras como Javi Gómez Noya ou Mario Mola, está no aire.

O goberno municipal asegurou no seu momento que a carreira, que elaborou un protocolo especial para previr a expansión do coronavirus, podía ser cancelada no caso de que a situación sanitaria así o requirise.

Pois ben, a cancelación das probas que debían servir de reactivación do calendario nacional, os Campionatos de España de Tríatlon e Dúatlon Cros de Almazán que se ían a celebrar o 25 e 26 de xullo, colocou no arame a cita pontevedresa.

Segundo explica a Federación Española de Tríatlon a evolución da pandemia, especialmente nas zonas limítrofes á provincia de Soria durante a última semana, motivaron que o concello de Almazán, a Junta de Castilla y León, e a Delegación do Goberno non accedan a autorizar ambas as dúas competicións, a pesar da disposición de disputalas sen público.

Tras esta decisión a de Pontevedra queda agora como primeiro evento do calendario nacional tras o parón competitivo.

A pesar de todo desde os xestores do tríatlon nacional non perden a esperanza a un mes vista de que a competición poida desenvolverse, e manteñen que "seguimos traballando para a disputa do Campionato de España de Tríatlon Sprint".

Iso si, avanzan que "en calquera caso debemos ser conscientes de que a evolución da pandemia puidese influír nas decisións que as autoridades competentes puidesen chegar a adoptar", poñéndose xa no caso de que a situación siga empeorando e o regreso á competición convértase de momento nun imposible.