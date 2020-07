O equipo sénior feminino do Teucro convértese nunha realidade

Ata o de agora era só un proxecto, sempre en mente do directiva pero que ante as dificultades económicas íase pospoñendo sen data. Con todo agora converteuse en realidade e a Sociedad Deportiva Teucro recuperará ao seu equipo sénior feminino.

Despois de varias tempadas de ausencia, o club pontevedrés confirmou este xoves a inscrición do conxunto en 1ª Autonómica, completando a estrutura deportiva do club xunto a outro novo equipo, o xuvenil. Desta forma o Teucro contará na tempada 20/21 a nivel feminino con equipos nas categorías infantil, cadete, xuvenil e sénior.

Esta iniciativa, tal e como avanzaron desde a xunta xestora teucrista na presentación de Irene Vilaboa como adestradora da persoal División de Honra Prata, parte dun grupo de ex-xogadoras, que puxeron todo o seu empeño e suor en sacar o proxecto adiante.

"Era unha idea que levaba algún ano roldando polas nosas cabezas, pero foi este ano cando de verdade fixemos o posible por consolidar o proxecto", sinala respecto diso una das promotoras da idea, Paula Baltasar.

Será en todo caso un equipo que nace sen grandes obxectivos máis aló de "mostrar o noso espírito competidor e comprometido que considero que nos caracteriza. Algunhas levamos tempo sen xogar. Así que iremos collendo ritmo aos poucos, coñecéndonos e por suposto pelexando día a día e partido a partido", asegura a xa xogadora teucrista.

Actualmente son 14 as mulleres confirmadas no plantel cunha media de 20 anos de idade: Alba Piñeiro, Belén Toritiño, Raquel Muñoz, Míriam Blanco, Julia González, María Torres, Iria González, María Paz, Sabela García, Tania Pombo, Sara Domínguez, Ana Fernández, Paula Baltasar e Lucía Vidal.

Delas, 11 contan con pasado no club ata o punto de que dúas xogadoras, Tania Pombo e Alba Piñeiro, militaban no Teucro na última campaña do sénior feminino, cando se chegou a xogar a fase de ascenso a División de Honra Prata.

Ilusión non lles falta, iso e as ganas de que "o proxecto siga en diante moito tempo máis e que se vaia fortalecendo cada vez máis a parte feminina do club", sinalan. O paso máis complicado, o de empezar, xa está dado.