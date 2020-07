Convocadas 160 prazas para a tempada 20/21 no Centro Galego de Tecnificación Deportiva

O Diario Oficial de Galicia publicou a resolución na que a Secretaría Xeral para o Deporte establece as bases reguladoras para a concesión de prazas de tecnificación e rendemento no Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra (CGTD) para a tempada 2020/2021.

En concreto a Xunta de Galicia convoca un total de 160 prazas para os grupos de tecnificación (103) e de rendemento deportivo (57), cuxa duración será desde o 15 de setembro de 2020 ata ao 31 de xullo de 2021, exceptuando o grupo de tecnificación que finalizará a última semana do período lectivo.

Como medida excepcional derivada da pandemia de coronavirus, valorarase aos deportistas en función dos seus resultados nos tres últimos anos (2018, 2019 e 2020), tentando desta forma que a suspensión das competicións non afecte ás solicitudes.

Entre as 103 prazas do grupo de tecnificación, reservadas para deportistas nados entre os anos 2003 e 2006, habilitaranse 86 bolsas de residentes e 17 de deportistas externos (que residan a menos de 3 quilómetros do centro). Pola súa banda nas 57 prazas do grupo de rendemento son para deportistas maiores de 18 anos, das que 12 serán para residentes e 45 para externos.

Ademais a Secretaría Xeral para o Deporte reserva unha porcentaxe de máximo o 10% das prazas, que poderá cubrir durante todo o curso académico en función de situacións non recollidas na resolución.

As prazas ofertadas no CGTD distribuiranse por deportes da seguinte maneira: atletismo lanzamentos: 6 prazas (5 residentes, 1 externo); bádminton: 7 prazas (6 residentes, 1 externo); judo: 10 prazas (8 residentes, 2 externos); karate: 4 prazas (4 residentes); loita: 10 prazas (8 residentes, 2 externos); natación e augas abertas: 10 prazas (8 residentes, 2 externo); piragüismo slálom: 6 prazas (5 residentes, 1 externo); piragüismo augas tranquilas: 20 prazas (17 residentes, 3 externos); remo: 6 prazas (5 residentes, 1 externo); taekwondo: 10 prazas (8 residentes, 2 externos); tríatlon: 8 prazas (7 residentes, 1 externo) e vela: 6 prazas (5 residentes, 1 externo).