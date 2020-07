O Pinarium organiza o seu primeiro campus de tríatlon para nenos e nenas 6 a 14 anos

O Pinarium celebrará, este verán, a primeira edición do seu campus de tríatlon para que nenos e nenas de entre 6 e 14 anos coñezan este deporte.

Poñeranse en marcha a natación, o ciclismo e o atletismo do 27 ao 31 de xullo en horario de 9:30 a 13:30 horas.

O luns e o mércores será a quenda do atletismo no campo de San Pedro; o martes e o xoves, en Sequelo, os máis pequenos montaranse na bicicleta para aprender a técnica do deporte e a esquivar obstáculos. Por último, o venres, irán a praia de Portocelo, onde practicarán a natación e realizarán un mini-tríatlon.

As prazas serán limitadas a 25 e faranse dous grupos para manter as medidas de seguridade establecidas. En canto ao prezo da inscrición, será de 30 euros (20 euros a partir do segundo irmán) e gratuíto para familias con pais e nais desempregados.