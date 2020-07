Aprazada definitivamente ata 2021 a cuarta edición do RallyMix de Cuntis

Finalmente a cuarta edición do RallyMix Cuntis Vila Termal tamén sucumbiu ao coronavirus e non se celebrará en 2020, segundo anunciou este martes de maneira oficial a Escudería Cuntis Vila Termal.

A proba automobilística, fixada inicialmente para os días 14 e 15 de marzo, foi dos primeiros eventos aprazados no seu momento pola crise sanitaria do Covid-19 coincidindo co decreto do Estado de Alarma, pero a organización apostara por recolocalo no calendario coa esperanza de que puidese ter lugar.

Así, no calendario aprobado a finais de maio pola Federación Galega de Automobilismo o RallyMix Cuntis aparecía fixado para os días 11, 12 e 13 de setembro.

Con todo, pese ao esforzo da escuadra e o apoio do Concello, e tras unha reunión celebrada cos responsables do goberno local, decidiron que o mellor é pospoñer o rally de maneira definitiva renunciando a que se corra en 2020.

"A pesar de ter a inscrición máis numerosa da nosa historia, preferimos renunciar á celebración da proba neste ano 2020 para poder afrontala con total garantía en 2021", explica a organización nun comunicado.

Unha decisión "dura, pero responsable", aseguran, ao "non poder garantir as medidas de hixiene e distanciamento social, tanto de equipos como de afeccionados".

A comarca queda así sen unha proba automobilística que a pesar da súa curta traxectoria congregaba un gran número de afeccionados atraídos pola súa vistosidade. Terán que esperar para volver vivilo ao próximo ano, sempre que o coronavirus o permita".