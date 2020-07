Tere Abelleira despídese do Deportivo: "Teño a sensación de volver a marchar de casa, de volver deixar a miña cidade"

Tere Abelleira, nun partido co Deportivo © RC Deportivo

A etapa de Teresa Abelleira na Coruña, no RC Deportivo, chegou oficialmente ao seu fin este 30 de xuño, data na que vencía a súa vinculación contractual.

Por ese motivo a pontevedresa quixo despedirse do club que a converteu na primeira futbolista con contrato profesional no fútbol feminino galego, no que aterrou fai catro veráns e con só 16 anos.

"Non seguirei vestindo as cores branquiazuis. Unhas cores que ao principio simplemente víaos nunha camiseta e que agora, irán sempre dentro de min", sinala Abelleria nun comunicado compartido a través das súas redes sociais.

Aos seus 20 anos, Abelleira marcha da Coruña como unha xogadora contrastada na máxima categoría, na que no seu ano de debut callou unha excepcional tempada e que se suma á súa experiencia internacional nas categhorías inferiores da Selección Española.

Ese bo cartel valeulle para que a relacionen co recentemente creado Real Madrid, que todo apunta será o seu novo destino nun salto profesional a un proxecto que nace con grandes expectativas e o apoio dun dos clubs deportivos con máis recursos do planeta.

Para Teresa fichar polo Deportivo foi "a mellor decisión que puiden tomar no seu día", chegando a cumprir o seu soño de converterse en profesional e chegar a xogar en Primeira División.

A centrocampista acordouse na súa despedida de directivos, responsanbles da sección feminina da entidade coruñesa, empregados do club, compañeiras e afeccionados, ademais de reservar palabras para o apoio dos seus seres queridos.

Mirando cara ao futuro que lle espera Tere Abelleira recoñece sobre o seu próximo destino deportivo que "este verán, tócame tomar outra decisión, unha decisión que non está a ser fácil para min", un paso complicado porque "teño a sensación de volver marchar de casa, de volver deixar a miña cidade", conclúe despedíndose como "unha afeccionada máis" dun Deportivo ao que lle desexa "de corazón" o mellor no futuro.