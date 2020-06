O Ribadumia renova ao seu capitán, Miguel Vázquez

O Ribadumia renova a Miguel Vázquez © CD Ribadumia

Despois da celebración do ascenso a Terceira división a semana pasada, o CD Ribadumia comezou coas renovacións dos seus xogadores.

O conxunto aurinegro confirmou este sábado unha "grandísima noticia" para a nova tempada. Trátase da renovación do seu capitán, Miguel Vázquez.

O xogador continuará no club para disputar a que será a súa sétima tempada consecutiva e continuar sendo unha das pezas fundamentais do equipo no seu regreso á Terceira división do fútbol español.

Ademais desta renovación, o Ribadumia informou que continuarán no club " outro dous nosos capis", Fran Fandiño, que disputará a súa quinta tempada, Santi, que renovará por cuarto ano, e Eloy Conde.

Así mesmo, esta semana tamén confirmaron a continuidade do corpo técnico formado por Dani Paseiro, Álex Rodríguez, Irina Mollinedo, Mario dá Silva e do adestrador, Luís Carro, na que será a súa cuarta tempada consecutiva á fronte do club.