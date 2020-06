Ao Cisne espéralle unha Asobal de 34 xornadas e varios partidos entre semana

O Club Cisne segue buscando os apoios necesarios para competir a próxima tempada por primeira vez na máxima categoría, pero polo menos xa sabe que tipo de competición lle espera.

Os 16 clubs que compoñen Asobal e os dous ascendidos, Cisne e Villa de Aranda, mantiveron este venres unha reunión co presidente da Real Federación Española de Balonmán previa á asemblea federativa que este sábado decidirá o modelo de competición do atípico próximo curso.

No caso da Liga Asobal, será xa unha formalidade despois do acordo ao que chegaron ambas as partes, que partían con posicións enfrontadas.

Así, acordouse que non se dividirá a liga en dous grupos, tal e como expuña a federación, xogándose un todos contra todos de 34 xornadas.

Trátase dunha medida que caeu ben no club pontevedrés, xa que se asegura recibir a visita do todopoderoso Barcelona, aínda que se pactou a celebración de "tres ou catro xornadas entre semana", recoñece o presidente cisneísta, Santiago Picallo, un aspecto que "nos prexudica un pouco".

Ademais aprazarase a aplicación do play-out pola permanencia ata a tempada 2021/2022, o que para un equipo que buscará como obxectivo seguir na categoría como o Cisne achanda un pouco o seu camiño.

Por último Asobal e Federación acordaron que a Copa do Rei quedará reducida este ano a unha fase final con 8 equipos, como outrora, e que a Copa Asobal póidase celebrar nunha data aínda por decidir.

Despexadas boa parte das incógnitas "a nosa preocupación agora mesmo é tentar saír", recoñece Picallo sobre uns requisitos económicos que esperan coñecer nos próximos días, como moi tarde o próximo día 20 cando está fixada unha asemblea de Asobal. Iso a condición de que a Asemblea Xeral federativa non acorde este sábado eliminar o requisito de permanecer a Asobal para competir na máxima categoría, aspecto que estará en discusión.