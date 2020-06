O Arxil aposta pola renovación de Forster e despídese de Johanna Puchetti

Heather Forster na presentación dos equipos do Club Baloncesto Arxil © Roberto Alonso Pereira

O Club Baloncesto Arxil traballa na planificación da próxima tempada, tras a cancelación motivada polo coronavirus, e para iso debe adaptarse ás novas normas que rexerán a Liga Feminina 2.

Nesa nova normativa só se permitirá a inscrición dunha xogadora de pasaporte extracomunitario, o que fixo elixir á directiva arxilista entre dúas mulleres que encaixaran no esquema do equipo protagonizando bos números e sendo pezas importantes.

Así, a aposta do Arxil pasa por centrarse na renovación de Heather Forster para fortalecer o xogo interior. Na decisión pesaron as estatísticas da pívot estadounidense, que alcanzou de media este curso 12,1 puntos e 8,9 rebotes por encontro, así como a súa boa adaptación e traballo. De non frutificar a renovación, abordaríase a fichaxe dunha xogadora para ese posto, ao consideralo clave.

Desta forma a damnificada foi Johanna Puchetti, que en apenas dous meses e medio en Pontevedra gañouse a boa opicnón dos responsables do club pontevedrés.

A ala-pívot arxentina só chegou a disputar oito partidos coa camiseta verde, sumando 10,1 puntos e 4,4 rebotes por encontro e sendo importante na reacción para afastarse do descenso.

Internacional polo seu país, Puchetti "foi unha xogadora indispensable", recoñece o Arxil desexándolle sorte e agradecendo a súa "dedicación en partidos e adestramentos" que a levaron a converterse en só unhas semanas en "un referente para as súas compañeiras e para todas as xogadoras de canteira".