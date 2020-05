Os test de coronavirus previos aos play-off serán de balde para Arosa, Leis e O Fisgón

Arosa, Leis Pontevedra e O Fisgón de Marín non deberán pagar do seu peto o custo dos test de Covid-19 que deberán realizar para participar nas fases de ascenso das súas respectivas categorías.

Así llo comunicou este venres a Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aos equipos que xogarán as fases de ascenso en categorías non profesionais, como é o caso dos tres clubs da comarca na Terceira División de fútbol e a Segunda B Masculina e Segunda Feminina de fútbol sala respectivamente.

Segundo o protocolo elaborado pola RFEF, os test serolóxicos realizaranse os días previos ao primeiro adestramento en grupo e ao primeiro partido de cada club.

Para iso a Federación chegou a un acordo coa Mutualidad de Futbolistas Españoles MUPRESFE para que se poidan realizar o correspondentes test nas sedes propias ou concertadas da mutualidade de forma gratuíta para todos os membros dos equipos con licenza federativa.

A circular 73 publicada polo organismo reitor do fútbol nacional establece que as probas deberán pasalas xogadores, staff técnico, médico, fisioterapeutas e resto do persoal do equipo, ademais de completar un cuestionario de saúde.

Os resultados dos test daranse a coñecer de forma confidencial ao responsable do Departamento Médico da RFEF e ao responsable designado para estes efectos polo club cando sexa un resultado positivo para proceder a aplicar as medidas oportunas.