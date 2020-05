O lateral Pablo Gayoso, quinta renovación do Cisne

Nova peza confirmada, e van cinco, para o que será o proxecto de debut do Club Cisne na Liga Asobal de balonmán.

O conxunto pontevedrés, cuxa intención pasa por manter á maior parte do plantel que logrou o histórico ascenso á máxima categoría, anunciou este xoves a renovación de Pablo Gayoso.

O lateral esquerdo segue así o ronsel doutro primeira liña como Álvaro Preciado, os extremos Dani López e Jose Leiras e o gardameta Jorge Villamarín, como pezas confirmadas no plantel que dirixirá un ano máis Jabato.

"Estoy muy contento jugar con el Cisne en Asobal", recoñece Gayoso, xa que xogar na elite nacional "es para mí un sueño que tenía desde pequeño y poder compartirlo con jugadores que considero mis amigos va a ser algo inolvidabe", sinalou tras anunciarse a súa renovación.

Será a súa quinta campaña no Cisne, club no que aterrou no ano 2016 procedente do Academia Octavio vigués.