O Poio Pescamar blinda a súa portería para a próxima campaña

Partido de Copa da Raíña entre Poio Pescamar e STV Roldán © Diego Torrado

O Poio Pescamar seguirá tendo unha das porterías mellor defendidas da primeira devisión do fútbol sala feminino español. O cadro da Seca confirmou a continuidade, polo menos unha tempada máis, das súas dúas gardametas: Silvia Aguete e Caridad García, ambas habituais nas convocatorias da selección nacional.

A pontevedresa Silvia Aguete, de 33 anos e considerada a mellor porteira do mundo, renovou por unha tempada o seu vínculo co Poio Pescamar co gran obxectivo de conseguir o título da Copa da Raíña, aprazado para finais de ano polo decreto do estado de alarma. Conseguir unha praza no playoff polo título de liga, que este ano se lle escapou ás vermellas por unha mala serie ao comezos de ano, é outra das metas que persegue a gardameta.

Aínda que Aguete ten corda para longo, a substitución xeracional na portería vermella está garantido. Caridad García desembarcou na Seca a pasada tempada e, a pesar de que só ten 20 anos, o seu nivel e proxección levárona xa en repetidas ocasións a vestir a camiseta do combinado absoluto español.

Doutra banda, nas últimas horas fixéronse oficial as primeiras baixas de fronte ao próximo curso. Iria Saeta e Andrea Feijoo deixarán o Poio Pescamar para defender a próxima tempada as cores do Ourense Envialia, un dos principais rivais do cadro que dirixirá Manuel Cossío na procura dunha praza no playoff.