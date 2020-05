O filial do Arxil ascende á categoría de bronce do baloncesto español

Plantel do Arxil Mafari que conseguiu o ascenso a Primera Nacional na tempada 2019-2020 © Arxil Baloncesto

A última reunión da comisión delegada da Federación Galega de Baloncesto serviu para facer oficial a finalización de todas as competicións a nivel autonómico e o regreso do Arxil Mafari á Primeira Nacional do baloncesto feminino español.

O filial do conxunto verde conseguira clasificarse á fase polo título e o ascenso, na que derrotaron ao Ensino de Lugo e ao Culleredo, antes do parón da liga polo estalido da pandemia do coronavirus.

Diante da imposibilidade de retomar os partidos e os desprazamentos dos equipos en condicións de máxima seguridade, a Federación acordou dar por finalizadas as competicións e outorgar o dereito de ascender de categoría ao Arxil Mafari e ao Peleteiro de Santiago.

Con este logro, as xogadoras de Lino Väzquez regresan por segundo ano consecutivo a unha categoría na que se terán que enfrontar a equipos de Asturias, Cantabria e Galicia, na primeira fase; e aos de Castela e León, na segunda.

Desde o club valoran este ascenso como a certificación do bo traballo que están a realizar nas categorías inferiores, nas que o equipo júnior xogarase o ascenso no mes de setembro despois de acabar primeiro a súa liga regular. As cadetes, infantís, preinfantiles e minis mantéñense nas primeiras divisións.