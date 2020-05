Os atletas da Gimnástica retoman os adestramentos en grupo

Primeiros adestramentos en grupo da Gimnástica da Fase 2 da desescalada polo coronavirus © Sociedad Gimnástica

A entrada de Pontevedra na Fase 2 da desescalada da pandemia do coronavirus deseñada polo Goberno permite desde o 25 de maio os adestramentos en grupo ata un máximo de 15 persoas sempre que se respecte a distancia de seguridade. Un fito que permite aos atletas da Sociedade Ximnástica volver verse as caras despois de máis de dous meses de adestramento en solitario.

Durante a época de confinamento, os adestradores foron enviando rutinas e exercicios aos seus pupilos, pero as dinámicas ían enfocadas máis ao mantemento, para que a volta á normalidade non fose máis dura, que ao alto rendemento e competición.

Co regreso ás pistas, os técnicos puideron constatar que os seus atletas cumpriron cos exercicios marcados. Aínda así, a planificación das sesións seguirán estando lonxe da alta competición e serán máis similares aos plans de pretemporada.

Con todo, o tartán do Centro Galego de Tecnificación Deportiva permanece pechado a aqueles atletas que non teñan a cualificación de Deportista de Alto Rendemento, por iso os grupos tiveron que desprazarse a un recinto amplo ao aire libre na contorna do río Lérez para completar os seus primeiros adestramentos.