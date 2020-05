O Concello manterá pechadas as instalacións deportivas municipais durante a fase 2

As instalacións deportivas municipais manteranse pechadas aínda que a provincia de Pontevedra entre o luns na fase 2 da desescalada polo coronavirus planeada polo Goberno. Foi a principal mensaxe que lles transmitiu o concelleiro de Deportes, Tino Fernández, a representantes de 40 clubs da cidade cos que mantivo este xoves unha videoconferencia.

"Na fase 2 manteremos as instalacións pechadas esperando que a situacion mellore e instrucións do Goberno", comunicou o socialista coa intención de "non caer na tentacion de apresurarnos e que iso supoña un retroceso". Ademais non consideran urxente a apertura destes recintos porque "a actividade física pode facerse en espazos naturais e tampouco hai competicións deportivas", explicou o edil.

Neste sentido, pide aos clubs que vaian preparando o seu regreso á normalidade, para o que será necesario "establecer un protocolo para adaptarse á nova situación". Para iso, o Concello poñerá ao dispor destas entidades un software que facilite a súa xestión diaria e a súa relación coa administración.

Doutra banda, a concellería de Deportes ten previsto este ano conceder un total dun millón de euros aos clubs da cidade en diferentes liñas de axudas.