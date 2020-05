A xustiza da razón a un dos xogadores do Pontevedra sancionados en 2017 tras un informe de Inspección de Traballo

O Xulgado do Social número 2 de Pontevedra deu a razón a un dos xogadores do Pontevedra Club de Fútbol multados en 2017 tras un informe elaborado pola Inspección de Traballo na que se denunciaban presuntas irregularidades na cotización de futbolistas.

En concreto esta situación afectou a cinco xogadores do primeiro plantel granate por ter sido dados de alta na Seguridade Social a principios de agosto e non o 17 de xullo co inicio da pretempada, o que supoñía segundo a administración un desfasamento de 2.876,80 euros nas cotizacións ao erario público. Todo iso foi o desencadenamento dunha sanción ao club por parte da Seguridade Social de 65.646 euros, multa coa que desde o primeiro momento mostráronse desconformes desde a entidade pontevedresa.

Dos afectados só un xogador decidiu recorrer o castigo no seu caso imposto polo Servizo Público de Emprego, xa que ao estar a cobrar prestación por desemprego durante ese mes de xullo quitáronlles o dereito á axuda nalgún caso por dous anos. Tamén recorreu o Pontevedra, pendente aínda de sentenza xudicial.

Con todo la sentencia da xuíza con respecto ao futbolista que si recorreu a situación fai ao club albergar esperanzas dunha resolución positiva aos seus intereses. En concreto a maxistrada da sala do social argumenta que "é no momento de asinar o contrato cando ao futbolista expídeselle a ficha federativa e é nese momento cando comeza a cobranza do salario correspondente, e con anterioridade a ese momento os xogadores están en período de proba, realizando algúns adestramentos e disputando partidos amigables".

Ademais a sentenza móstrase moi crítica co informe elaborado pola Inspección de Traballo e en concreto coa subinspectora que declarou no xuízo, xa que "ela mesma recoñeceu que nin falaran cos futbolistas, nin falaran coa Federación, que non sabía cantas horas traballan os futbolistas antes da firma do contrato, que non sabía cantos xogadores figuraban na pretempada, e que non tiña proba de que houbese retribución algunha".

Segundo o fallo xudicial, asinado con data do pasado 11 de marzo, as manifestacións de Inspección "non fan senón chegar á conclusión de que as consideracións contidas na acta de infracción carecen de rigor e de consistencia", polo que "non procede impoñer unha sanción" ao xogador, conclúe ordenando que lle sexan reintegradas as cantidades que tivo que devolver no seu momento á Seguridade Social.

No seu momento na xunta de accionistas celebrada en xaneiro de 2019 Enrique Mariño, conselleiro do Pontevedra, defendeu que "actuamos correctamente" neste caso anunciando por entón un recurso xudicial que "non me cabe dúbida de que temos viso de gañalo".