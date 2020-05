O Real Sporting de Xixón confirma a contratación de Javi Rico, ex-director deportivo do Pontevedra

Javi Rico © Real Sporting de Gijón

A súa carreira, primeiro deportiva e despois nos despachos, estivo moi ligada a Pontevedra e ao Pontevedra Club de Fútbol, pero hai tempo que os seus afeccionados perdéranlle a pista.

Javi Rico, ex-futbolista e ex-director deportivo na casa granate, volve á primeira plana tras confirmar este luns o Real Sporting de Xixón que será o seu próximo director deportivo, unha vez finalice o 30 de xuño a vinculación co actual posuidor do cargo, Miguel Torrecilla.

Rico asinou un contrato co club da súa cidade por tres tempadas.

Durante a súa época de xogador, o asturiano vestiu a camiseta granate durante dúas etapas (1995-1997 e 1999-2001), e tras colgar as botas no Nástic de Tarragona regresou a beiras do Lérez para ocuparse durante seis anos da secretaría técnica con Nino Mirón ao mando da entidade.

Desde hai dúas tempadas Javi Rico traballaba para a secretaría técnica da Real Sociedad, e ademais ao longo dos últimos anos estivo vinculado a clubs como o Real Valladolid e o Real Zaragoza.