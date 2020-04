A Xunta baralla a opción de que o deporte base se retome no último trimestre do ano

A Secretaría Xeral para o Deporte segue estudando as medidas que se poden tomar para minimizar os efectos producidos polo estado de alarma no ámbito deportivo.

É por iso, que seguindo cos encontros virtuais co deporte galego, esta semana reuníronse coas federacións deportivas galegas de atletismo, de fútbol, de vela e de automobilismo para estudar as posibilidades de resolver as competicións que quedaron suspendidas polo coronavirus.

Outra das opcións que se barallou, é a de retomar a actividade deportiva a condición de que haxa garantías de seguridade. O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa trasladou aos responsables de cada federación que "a actividade non poderá reiniciarse ata que existan garantías absolutas de seguridade e hixiene e non se poden producir contagios".

En canto á Federación Galega de Fútbol, barallouse a posibilidade de que a actividade de entre os 6 e os 16 anos pode retomarse o último trimestre do ano, todo en función de como avance a situación. Así mesmo, lembran que está garantida a cobertura dos deportistas que estean en período de curación, operación e rehabilitación, xa que a póliza de seguro deportivo sufrágao integramente.

A pesar das múltiples posibilidades que se están estudando, o Consello Superior de Deportes aínda non deu resposta sobre a comunicación enviada o pasado 30 de marzo no que se solicitaba información sobre as decisións adoptadas respecto das competicións deportivas oficiais de ámbito estatal nas distintas modalidades.

Pola súa banda, a Federación Galega de Atletismo, co seu presidente, Isidoro Hornillos, informou que segue desempeñando as súas funcións tras a aplicación dun ERTE parcial, e, do mesmo xeito que o fútbol, formularon a posibilidade de retomar a actividade de 6-16 cara ao último trimestre do ano.

Iván Corral, como presidente da Federación Galega de Automobilismo acordou co secretario xeral, traballar na elaboración dun calendario alternativo no caso de que se poidan manter os rallys, e actuar para minimizar as cargas das escuadras como dereitos de participación, cronometraxes ou desprazamentos.

En canto á Federación de Vela, o secretario xeral e o presidente, Manuel Villaverde, analizaron a posibilidade de que os campionatos nacionais que foron suspendidos póidanse levar a cabo, sempre que a situación permítao, así como as competicións internacionais para aqueles deportistas galegos clasificados no último trimestre do ano.

Por último, lembran que o correo incidencias-federacions.deporte@xunta.gal segue funcionando para as consultas estritamente deportivas como consecuencia da situación do COVID-19.