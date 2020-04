Tres posibles escenarios para retomar a competición no tríatlon nacional

Como volver á normalidade e tentar recuperar as probas e eventos suspendidos é o gran reto de todas as federacións deportivas cando se consiga superar a alerta sanitaria.

Neste sentido, a Federación Española de Tríatlon confirmou que manexa tres posibles escenarios, e así llo explicou nunha videoreunión cos clubs da Primeira e Segunda División Nacional.

O primeiro deles sería retomar as competicións para partir do mes de xullo, a condición de que as autoridades sanitarias permítano e considéreno seguro.

No segundo dos casos exponse o outono como data probable para o comezo das actividades oficiais, nuns meses nos que se tentaría salvar parte do calendario de tríatlon e duatón.

Por último, existe a posibilidade de non celebrar máis competicións neste ano 2020 e centrarse xa na próxima tempada, escenario ante o que "se desenvolvería un plan de continxencia", sinalou a Federación.

Ademais da afectación para deportistas e clubs a nivel particular, no plano local estas decisións poderían afectar os eventos previstos en Pontevedra no presente curso, tales como o Campionato Galego de Tríatlón Sprint e Paratríatlon (23 de agosto) ou o Campionato de España Contrarreloxo Individual (27 de setembro).