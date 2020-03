VÍDEO.- Os deportistas de elite mostran a través das redes sociais os seus adestramentos na casa

A actividade non se detén para os deportistas de elite por moito que, como calquera cidadán, teñan que permanecer estes días confinados nas súas casas debido ao estado de alarma decretado pola expansión do coronavirus.

Con todo, todos eles seguen adestrando como boamente poden, e ao longo dos últimos días foron compartindo en moitos casos vídeos das súas sesións de adestramento a través das redes sociais dirixidos aos seus seguidores.

É o caso por exemplo do pentacampión mundial de tríatlon en modalidade olímpica Javi Gómez Noya, que mesmo chegou a convocar unha quedada virtual na plataforma Zwift para 'rodar' en bicicleta cos afeccionados. "Nestes días duros de confinamento, debemos ser responsables pola seguridade de todos. No caso dos atletas, non nos estresemos e centrémonos no que podemos facer. No meu caso, paso moitas horas no rodillo", escribiu acompañado de imaxes exercitándose no rodete desde o xardín do seu domicilio.

Outro exemplo é Jean Marie Okutu, recente campión de España de salto de lonxitude en pista cuberta e que aspiraba esta tempada a poder estar nos seus segundos Xogos Olímpicos. O atleta marinense, desde o seu salón explicou que "tocou adaptarse na casa para sacar os adestramentos adiante. Oxalá todo isto pase rápido e podamos volver pronto á normalidade. Fagamos todos un esforzo e abrigo tomar en serio esta situación, porque non é unha broma, coa saúde non se xoga".

Tamén olímpica, no seu caso en cinco ocasiones e camiño da sexta, Teresa Portela quixo compartir un vídeo distendido en plena sesión realizando abdominais coa axuda da súa filla.

Moitos son os vídeos que se mostran estes días nas redes sociais. A Sociedad Gimnástica de atletismo sen ir máis lonxe foi compartindo imaxes de varios dos seus atletas, o último o fondista Manuel Hurtado, quen á espera de que lle chegue unha cinta a casa está "a facer unha boa pretemporada sen correr, pero con moita caña! Esta mañá 120 minutos de circuítos", escribiu.

Hasta que me llegue la cinta Haciendo una buena pretemporada sin correr, pero con mucha caña! Esta mañana 120min de circuitos y a la tarde más #EsteVirusLoParamosTodos #YoMeQuedoEnCasa #QuedateEnCasa #pretemporada #preseason #core pic.twitter.com/TBpdRPX6lu — Manuel Hurtado (@huracan_hurtado) March 23, 2020

Son só unha pequena mostra de todo o compartido na xa máis dunha semana de peche, tempo no que o exercicio físico segue ocupando un lugar importante.