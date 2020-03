PontevedraFC.net organiza un torneo de FIFA 20 no que participarán Álvaro Bustos e Javier Bonilla

Desde pontevedracf.net organizan esta fin de semana un torneo de FIFA 20 para que todos os afeccionados do club granate gocen do fútbol durante estes días de corentena onde todas as competicións oficiais están suspendidas.

O torneo, que pechou as inscricións o venres, día 20, ás 11:30 horas contará cun total de 38 participantes. Entre eles destaca a participación do xogador titular do Pontevedra CF, Álvaro Bustos, e do exxogador Javier Bonilla, quen aínda ten un gran aprecio entre a aficción. Tamén participarán xogadores do filial e membros do corpo técnico.

Sen aínda confirmalo, espérase que a fase previa comece o sábado ás 17:00 horas. Desta eliminatoria sairán os participantes do día seguinte. O domingo, á mesma hora, poderase seguir a competición a través da canle de Twitch e de Youtube (PontevedraCF NET), que será narrada polos cometaristas de Fondo Norte Podcast.

Con este evento, os organizadores esperan amenizar estes dificiles días para as persoas que deben permanecer nas súas casas por culpa do coronavirus.