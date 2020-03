Nova derrota para o Pontevedra B en casa do Moaña (3-2) e o Xuvenil de Ponteareas golea o Vilalonga por 2-6

Dura derrota para o Pontevedra B esta fin de semana en casa do Moaña.

O partido púxose costa arriba para os granates despois dun gol de Darío cando se cumpría a media hora de xogo. Tras a continuación, o Pontevedra buscou o gol pero o choque terminou complicándose cando o colexiado pitou a pena máxima a favor do Moaña e Adri Cidrás transformouna para poñer o 2-0 no marcador.

O primeiro gol granate chegou no minuto 76 por mediación de Martín Diz, metendo ao seu equipo no partido pero, 3 minutos despois, o Moaña complicoulle as cousas despois de que Darío marcase un dobrete que puxo o 3-1.

Non quedaba tempo para moito máis e Marcos Pastoriza recortou para o Pontevedra e poñer o 3-2 co que finalizou o encontro.

De goleada perdeu o Vilalonga en San Pedro fronte ao Xuvenil de Ponteareas.

Os visitantes deixaron sentenciado o encontro no minuto 25, poñendo o 0-4 que non deixaba opcións de remontada.

Despois do descanso chegaron o resto de goles. No minuto 50, Marcos Blanco marcaba o primeiro tanto para os de San Pedro, pero cinco minutos despois, Pablo Piñeiro marcaba o quinto para o Ponteareas.

No 69, Iván Capelo sentenciou a goleada e a falta de dous minutos para a conclusión, David Calo maquillou o resultado poñendo o 2-6 final.

O que tamén perdeu foi o Cambados na súa casa fronte ao Barbadás por 1-4.

Os de Ourense adiantáronse ao final do primeiro tempo cun gol de Unai Gómez que lles permitía chegar ao descanso mandando pola mínima.

No 56, Isma puxo o 0-2 e deixou complicada a remontada para o Cambados e, en 10 minutos, Tiago e David Soares lograron o terceiro e cuarto gol para o Barbadás. O único gol dos locais chegou no minuto 71 por mediación de Caamaño.

Pola súa banda, o Sanxenxo perdeu a domicilio ante o Cultural Areas.

Os dous goles do Areas chegaron no minuto 6 e 70 por mediación de Zamorano e Víctor Vázquez.

Os que si que gañaron foron Ribadumia, Portonovo e Beluso.

O Ribadumia venceu a domicilio ao Porriño por 0-2 grazas aos goles de Rubén González e Rober Díz, encargado de sentenciar a vitoria no minuto 89.

Con este resultado, o Ribadumia segue máis líder e afástase en 6 puntos do segundo clasificado, o Atios, que perdeu pola mínima en casa do Portonovo cun gol de Diego Iglesias no minuto 75.

En canto ao Beluso, tamén gañou por 1-0 ante o San Ciprián cun gol de Jaco Millán no minuto 1.

Pola súa banda, Velle e Céltiga repartíronse os puntos nun partido onde non houbo goles.