O Teucro reencóntrase coa vitoria á conta do pechacancelas, o Palma del Río (32-19)

Coincidindo coa inauguración dos actos do 75 aniversario e o izamiento da bandeira conmemorativa nos arredores do Pavillón Municipal, a Sociedade Deportiva Teucro esmagou ao Palma del Río, pechacancelas da División Honra Prata, cun contundente 32-19.

Os de Luís Montes levaban seis xornadas sen gañar e non podían permitirse outro tropezo así que saíron coas pilas cargadas para afrontar un duelo vital para seguir loitando pola permanencia e así o demostraron.

Moyano foi o encargado de inaugurar o marcador que se mantivo igualado ata o minuto 5, momento no que o Teucro conseguiu o seu primeiro colchón de dous goles (4-2) que foi respondido polo Palma del Río poñendo o 4-3.

A partir de aí, o partido entrou nunha fase onde o marcador non se moveu durante 4 minutos, ata que Marko Dzokic rompeu esa seca para dar paso aos mellores momentos do Teucro nos que impediu ao seu rival alcanzar a rede ata chegar ao ecuador do primeiro tempo (9-3).

Os azuis estaban cómodos e seguiron aumentando a diferenza e chegar ao descanso cunha importante vantaxe de 9 goles e practicamente imposible de voltear (19-10).

Tras o paso polo vestiario, o encontro seguiu igual. O Teucro saíu á carga e despois de cometer un erro en ataque que permitiu ao seu rival recortar nun tanto a diferenza, a renda volveu aumentar cos lanzamentos de Caue Herrera (8 goles) e Moyano (5 goles) poñéndose cunha renda de 24-12.

Co control do partido e todo decidido, o dominio local continuou sen ceder unha mínima resposta do pechacancelas e terminou vencendo por 32-19. Un resultado que lle fai coller aire con dous puntos de vantaxe sobre o descenso directo.

